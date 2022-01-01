Люксметр Ada Testo 540 0560 0540
Арт. X3030346
Характеристики
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Производитель
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Мин. погрешность, %
|3
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Макс. погрешность, %
|3
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Мин. рабочая температура, °C
|0
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Макс. рабочая температура, °C
|50
- Люксметр Testo 540 - измерительный инструмент, используется для контроля интенсивности освещения в закрытых помещениях. Данная модель обладает мобильными размерами и весом, имеет большой диапазон измерения до 99999 люкс. Специальный сенсор позволяет с максимальной точностью определить уровень света. Все результаты выводятся на ЖК-дисплей большими цифрами, что значительно облегчает считывание данных. Прибор работает от алкалиновых батарей типа ААА, которые можно перезаряжать при разряде. Прибор внесен в госреестр.
Преимущества
- Небольшие размеры и вес - для удобного использования и переноса
- Диапазон измерения - от 0 до 99.999 Люкс
- Погрешность - +/-3 %
- Высокий диапазон измерения - 10000 люкс
- Дисплей отображает максимальные и минимальные значения, а также уровень заряда батареи
- Функция "HOLD" предусмотрена для быстрой фиксации измерений, что повышает удобство работы
- Защитная крышка увеличивает уровень безопасности прибора при хранении или переносе