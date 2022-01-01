Люксметр Ada Testo 540 0560 0540

Люксметр Testo 540 - измерительный инструмент, используется для контроля интенсивности освещения в закрытых помещениях. Данная модель обладает мобильными размерами и весом, имеет большой диапазон измерения до 99999 люкс. Специальный сенсор позволяет с максимальной точностью определить уровень света. Все результаты выводятся на ЖК-дисплей большими цифрами, что значительно облегчает считывание данных. Прибор работает от алкалиновых батарей типа ААА, которые можно перезаряжать при разряде. Прибор внесен в госреестр.

Преимущества