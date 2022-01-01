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Люксметр Ada Testo 540 0560 0540
Найти аналог
Люксметры
    Люксметр Ada Testo 540 0560 0540
    Арт. X3030346
    Люксметр Ada Testo 540 0560 0540
    Люксметр Ada Testo 540 0560 0540
    Люксметр Ada Testo 540 0560 0540
    Люксметр Ada Testo 540 0560 0540
    Люксметр Ada Testo 540 0560 0540
    Люксметр Ada Testo 540 0560 0540
    Люксметр Ada Testo 540 0560 0540
      Люксметр Ada Testo 540 0560 0540
      Люксметр Ada Testo 540 0560 0540
      Люксметр Ada Testo 540 0560 0540
      Люксметр Ada Testo 540 0560 0540
      Люксметр Ada Testo 540 0560 0540
      Люксметр Ada Testo 540 0560 0540
      Люксметр Ada Testo 540 0560 0540

      Люксметр Ada Testo 540 0560 0540

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3030346

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Мин. погрешность, %
      		3
      Макс. погрешность, %
      		3
      Мин. рабочая температура, °C
      		0
      Макс. рабочая температура, °C
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Люксметр Testo 540 - измерительный инструмент, используется для контроля интенсивности освещения в закрытых помещениях. Данная модель обладает мобильными размерами и весом, имеет большой диапазон измерения до 99999 люкс. Специальный сенсор позволяет с максимальной точностью определить уровень света. Все результаты выводятся на ЖК-дисплей большими цифрами, что значительно облегчает считывание данных. Прибор работает от алкалиновых батарей типа ААА, которые можно перезаряжать при разряде. Прибор внесен в госреестр.

        Преимущества 

        • Небольшие размеры и вес - для удобного использования и переноса
        • Диапазон измерения - от 0 до 99.999 Люкс
        • Погрешность - +/-3 %
        • Высокий диапазон измерения - 10000 люкс
        • Дисплей отображает максимальные и минимальные значения, а также уровень заряда батареи
        • Функция "HOLD" предусмотрена для быстрой фиксации измерений, что повышает удобство работы
        • Защитная крышка увеличивает уровень безопасности прибора при хранении или переносе