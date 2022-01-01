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Люксметр Testo 540
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Люксметры
    Люксметр Testo 540
    Арт. geototal_384
    Люксметр Testo 540

      Люксметр Testo 540

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_384

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. погрешность, %
      		-3
      Макс. погрешность, %
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очень компактный, легкий и удобный в эксплуатации люксметр Testo 540 имеет большой диапазон измерения освещенности до 100000 люкс, что присуще в основном дорогим профессиональным системам. Наличие в приборе Testo 540 сенсора адаптированного к спектральной чувствительности глаза, делает прибор идеальным для измерения интенсивности света. Функция Hold служит для легкого считывания данных измерений. Отображение макс./мин. значений происходит нажатием одной кнопки.

        Преимущества

        • Небольшой размер прибора
        • Диапазон измерения до 100000 люкс
        • Сенсор адаптируется к спектральной чувствительности глаза
        • Функция Hold и отображение макс./мин. значений
        • Защитная крышка для безопасного хранения
        • Световое отображение
        • Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ