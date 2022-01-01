Люксметр Testo 540
Арт. geototal_384
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мин. погрешность, %
|-3
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Макс. погрешность, %
|3
- Очень компактный, легкий и удобный в эксплуатации люксметр Testo 540 имеет большой диапазон измерения освещенности до 100000 люкс, что присуще в основном дорогим профессиональным системам. Наличие в приборе Testo 540 сенсора адаптированного к спектральной чувствительности глаза, делает прибор идеальным для измерения интенсивности света. Функция Hold служит для легкого считывания данных измерений. Отображение макс./мин. значений происходит нажатием одной кнопки.
Преимущества
- Небольшой размер прибора
- Диапазон измерения до 100000 люкс
- Сенсор адаптируется к спектральной чувствительности глаза
- Функция Hold и отображение макс./мин. значений
- Защитная крышка для безопасного хранения
- Световое отображение
- Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ