Преимущества

Небольшой размер прибора

Диапазон измерения до 100000 люкс

Сенсор адаптируется к спектральной чувствительности глаза

Функция Hold и отображение макс./мин. значений

Защитная крышка для безопасного хранения

Световое отображение

Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ

Очень компактный, легкий и удобный в эксплуатации люксметр Testo 540 имеет большой диапазон измерения освещенности до 100000 люкс, что присуще в основном дорогим профессиональным системам. Наличие в приборе Testo 540 сенсора адаптированного к спектральной чувствительности глаза, делает прибор идеальным для измерения интенсивности света. Функция Hold служит для легкого считывания данных измерений. Отображение макс./мин. значений происходит нажатием одной кнопки.