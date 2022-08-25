Молоток отбойный МОП-2
Арт. X13501114
Характеристики
|
Производитель
|
Сила удара, Дж
|39
|
Давление воздуха, атм
|5
|
Расход воздуха, л/мин
|1350
|
Вес, кг
|7.4
Описание:Молоток отбойный пневматический MОП-2 предназначен для отбойки угля, добычи мягких руд, глины, сланца, разрыхления твердого и промерзшего грунта, разборки или пробивки отверстий в кирпичной кладке, раскалывания льда и других работ.
Преимущества:
- В конструкции молотка заложена встроенная виброзащита и применена эффективная система глушения шума.
- При работе используются пики со стандартным хвостовиком.