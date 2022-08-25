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Молоток отбойный МОП-2
4.0
1
Найти аналог
Пневматические молотки отбойные
    Молоток отбойный МОП-2
    Арт. X13501114
    4.0
    1
    Молоток отбойный МОП-2
    Молоток отбойный МОП-2
      Молоток отбойный МОП-2
      Молоток отбойный МОП-2

      Молоток отбойный МОП-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13501114
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		МАГИМЭКС
      Сила удара, Дж
      		39
      Давление воздуха, атм
      		5
      Расход воздуха, л/мин
      		1350
      Вес, кг
      		7.4
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Молоток отбойный пневматический MОП-2 предназначен для отбойки угля, добычи мягких руд, глины, сланца, разрыхления твердого и промерзшего грунта, разборки или пробивки отверстий в кирпичной кладке, раскалывания льда и других работ.

        Преимущества:

        • В конструкции молотка заложена встроенная виброзащита и применена эффективная система глушения шума.
        • При работе используются пики со стандартным хвостовиком.