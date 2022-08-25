Молоток отбойный МОП-2

Описание:

Преимущества:

В конструкции молотка заложена встроенная виброзащита и применена эффективная система глушения шума.

При работе используются пики со стандартным хвостовиком.

Молоток отбойный пневматический MОП-2 предназначен для отбойки угля, добычи мягких руд, глины, сланца, разрыхления твердого и промерзшего грунта, разборки или пробивки отверстий в кирпичной кладке, раскалывания льда и других работ.