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Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-12, SL 10
5.0
2
570 ₽
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-12, SL 10
    Арт. О00000002932
    5.0
    2
    Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-12, SL 10
    Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-12, SL 10
      Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-12, SL 10
      Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-12, SL 10

      Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-12, SL 10

      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000002932
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Аквабрайт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1
      Габариты, мм
      		320х120х111
      Все характеристики
      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Магистральный фильтр АКВАБРАЙТ модель АБФ-10-12 изготовлен из усиленного полипропилена. Фильтр устанавливается в водопроводную магистраль и предназначен для очистки холодной воды Эффективно задерживает различные примеси в зависимости от установленного картриджа. Рекомендуется для предварительной очистки воды

        Преимущества

        • Уплотнительное кольцо в корпусе, исключают возможность протечки и обеспечивают более надежное соединение прозрачной колбы и крышки фильтра
        • Латунные вставки в резьбовых соединениях обеспечивают надежное подключение. Кронштейн прикручивается четырьмя винтами к крышке фильтра
        • Использование современных материалов и улучшенная технология изготовления пластиковых деталей корпуса магистральных фильтров АКВАБРАЙТ позволила увеличить запас прочности от разрушения фильтров (более 40 атмосфер)