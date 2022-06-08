Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-12, SL 10

Преимущества

Уплотнительное кольцо в корпусе, исключают возможность протечки и обеспечивают более надежное соединение прозрачной колбы и крышки фильтра

Латунные вставки в резьбовых соединениях обеспечивают надежное подключение. Кронштейн прикручивается четырьмя винтами к крышке фильтра

Использование современных материалов и улучшенная технология изготовления пластиковых деталей корпуса магистральных фильтров АКВАБРАЙТ позволила увеличить запас прочности от разрушения фильтров (более 40 атмосфер)

Магистральный фильтр АКВАБРАЙТ модель АБФ-10-12 изготовлен из усиленного полипропилена. Фильтр устанавливается в водопроводную магистраль и предназначен для очистки холодной воды Эффективно задерживает различные примеси в зависимости от установленного картриджа. Рекомендуется для предварительной очистки воды