Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-12, SL 10
Арт. О00000002932
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1
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Габариты, мм
|320х120х111
- Магистральный фильтр АКВАБРАЙТ модель АБФ-10-12 изготовлен из усиленного полипропилена. Фильтр устанавливается в водопроводную магистраль и предназначен для очистки холодной воды Эффективно задерживает различные примеси в зависимости от установленного картриджа. Рекомендуется для предварительной очистки воды
Преимущества
- Уплотнительное кольцо в корпусе, исключают возможность протечки и обеспечивают более надежное соединение прозрачной колбы и крышки фильтра
- Латунные вставки в резьбовых соединениях обеспечивают надежное подключение. Кронштейн прикручивается четырьмя винтами к крышке фильтра
- Использование современных материалов и улучшенная технология изготовления пластиковых деталей корпуса магистральных фильтров АКВАБРАЙТ позволила увеличить запас прочности от разрушения фильтров (более 40 атмосфер)