Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-34, SL 10, 3/4

Колба магистрального фильтра АБФ-10-34 используется для предварительной очистки холодной воды. Устанавливается в бытовой или промышленный водопровод с максимальным давлением до 8 атм. В колбу Аквабрайт АБФ-10-34 устанавливаются картриджи с содержащимися в них активными веществами. Эти вещества очищают воду от тех или иных примесей. Фильтр является надежным средством очистки, и обладает производительностью 10 литров в минуту. Купить колбу фильтра Аквабрайт АБФ-10-34 можно в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.

Преимущества