Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-34, SL 10, 3/4
Арт. О00000002933
Характеристики
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Производитель
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Подключение к водопроводу
|требуется
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Вес, кг
|0.625
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Габариты, мм
|320х120х110
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Материал корпуса
|полипропилен
- Колба магистрального фильтра АБФ-10-34 используется для предварительной очистки холодной воды. Устанавливается в бытовой или промышленный водопровод с максимальным давлением до 8 атм. В колбу Аквабрайт АБФ-10-34 устанавливаются картриджи с содержащимися в них активными веществами. Эти вещества очищают воду от тех или иных примесей. Фильтр является надежным средством очистки, и обладает производительностью 10 литров в минуту. Купить колбу фильтра Аквабрайт АБФ-10-34 можно в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.
Преимущества
- Эффективно удаляет примеси
- Легок в монтаже
- Комплектуется картриджами разного типа