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Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-34, SL 10, 3/4
4.5
2
580 ₽
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-34, SL 10, 3/4
    Арт. О00000002933
    4.5
    2
    Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-34, SL 10, 3/4
    Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-34, SL 10, 3/4
    Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-34, SL 10, 3/4
    Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-34, SL 10, 3/4
    Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-34, SL 10, 3/4
    Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-34, SL 10, 3/4

    Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-34, SL 10, 3/4

    580 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 180 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. О00000002933
    4.5
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Аквабрайт
    Подключение к водопроводу
    		требуется
    Вес, кг
    		0.625
    Габариты, мм
    		320х120х110
    Материал корпуса
    		полипропилен
    Все характеристики
    580 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 180 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Колба магистрального фильтра АБФ-10-34 используется для предварительной очистки холодной воды. Устанавливается в бытовой или промышленный водопровод с максимальным давлением до 8 атм. В колбу Аквабрайт АБФ-10-34 устанавливаются картриджи с содержащимися в них активными веществами. Эти вещества очищают воду от тех или иных примесей. Фильтр является надежным средством очистки, и обладает производительностью 10 литров в минуту. Купить колбу фильтра Аквабрайт АБФ-10-34 можно в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.

      Преимущества

      • Эффективно удаляет примеси
      • Легок в монтаже
      • Комплектуется картриджами разного типа