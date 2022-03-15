Преимущества

Устанавливается на холодный и горячий трубопроводы

Способствует формированию защитной оксидной пленки на стенках труб, защищающей от коррозии

Большой срок годности

Без подключения к электрической сети

Работает без химических реагентов

Может использоваться самостоятельно или как составная часть систем подготовки воды

Простое обслуживание

Поставляется без присоединительных фитингов, что позволяет монтировать устройство на трубу из любого материала и диаметра

Магнитный активатор МВС КЕМА МПАВ Dy 20 РЦ предназначен для защиты от накипи и коррозии в квартирах, коттеджах, системах горячего и холодного водоснабжения, проточных и накопительных электроводонагревателях, парогенераторах, пароувлажнителях, газовых колонках, котлах, бойлерах, гидромассажных установках, сантехнических устройствах