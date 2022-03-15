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Магнитный активатор МВС Кема МПАВ Dy 20 РЦ
5.0
2
Найти аналог
Магнитные активаторы воды
    Магнитный активатор МВС Кема МПАВ Dy 20 РЦ
    Арт. X1692629
    5.0
    2
    Магнитный активатор МВС Кема МПАВ Dy 20 РЦ

      Магнитный активатор МВС Кема МПАВ Dy 20 РЦ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1692629
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		МВС Кема
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Магнитный активатор МВС КЕМА МПАВ Dy 20 РЦ предназначен для защиты от накипи и коррозии в квартирах, коттеджах, системах горячего и холодного водоснабжения, проточных и накопительных электроводонагревателях, парогенераторах, пароувлажнителях, газовых колонках, котлах, бойлерах, гидромассажных установках, сантехнических устройствах

        Преимущества

        • Устанавливается на холодный и горячий трубопроводы
        • Способствует формированию защитной оксидной пленки на стенках труб, защищающей от коррозии
        • Большой срок годности
        • Без подключения к электрической сети
        • Работает без химических реагентов
        • Может использоваться самостоятельно или как составная часть систем подготовки воды
        • Простое обслуживание
        • Поставляется без присоединительных фитингов, что позволяет монтировать устройство на трубу из любого материала и диаметра