Магнитный активатор МВС Кема МПАВ Dy 25 РЦ

Преимущества

Корпус из жаропрочной стали

Магнитная система выполнена из нержавеющей магнитной стали

Устойчив к коррозии

Магнитный активатор МПАВ МВС КЕМА Ду 25 РЦ предназначен для защиты от накипи и коррозии в квартирах, коттеджах, системах горячего и холодного водоснабжения, парогенераторах, пароувлажнителях, стиральные и посудомоечные машины, котлы, бойлеры, теплообменники, бассейны и гидромассажные установки, сантехнические устройства.