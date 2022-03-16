Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Магнитный активатор МВС Кема МПАВ Dy 25 РЦ
5.0
2
Найти аналог
Магнитные активаторы воды
    Магнитный активатор МВС Кема МПАВ Dy 25 РЦ
    Арт. X1692656
    5.0
    2
    Магнитный активатор МВС Кема МПАВ Dy 25 РЦ

      Магнитный активатор МВС Кема МПАВ Dy 25 РЦ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1692656
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		МВС Кема
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Магнитный активатор МПАВ МВС КЕМА Ду 25 РЦ предназначен для защиты от накипи и коррозии в квартирах, коттеджах, системах горячего и холодного водоснабжения, парогенераторах, пароувлажнителях, стиральные и посудомоечные машины, котлы, бойлеры, теплообменники, бассейны и гидромассажные установки, сантехнические устройства.

        Преимущества

        • Корпус из жаропрочной стали
        • Магнитная система выполнена из нержавеющей магнитной стали
        • Устойчив к коррозии