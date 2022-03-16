Магнитный активатор МВС Кема МПАВ Dy 25 РЦ
Арт. X1692656
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Многоразовый / регенерирующий
|Нет
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Подходит для горячей воды
|Да
- Магнитный активатор МПАВ МВС КЕМА Ду 25 РЦ предназначен для защиты от накипи и коррозии в квартирах, коттеджах, системах горячего и холодного водоснабжения, парогенераторах, пароувлажнителях, стиральные и посудомоечные машины, котлы, бойлеры, теплообменники, бассейны и гидромассажные установки, сантехнические устройства.
Преимущества
- Корпус из жаропрочной стали
- Магнитная система выполнена из нержавеющей магнитной стали
- Устойчив к коррозии