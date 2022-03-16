Магнитный активатор МВС Кема МПАВ Dy 32 РЦ
Арт. X1692638
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Многоразовый / регенерирующий
|Нет
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Подходит для горячей воды
|Да
- Магнитный активатор МВС КЕМА МПАВ Dy 32 РЦ предназначен для защиты от накипи и коррозии в квартирах, коттеджах, системах горячего и холодного водоснабжения, проточных и накопительных электроводонагревателях, парогенераторах, пароувлажнителях, газовых колонках, котлах, бойлерах, гидромассажных установках, сантехнических устройствах.
Преимущества
- Устанавливается на холодный и горячий трубопроводы
- Способствует формированию защитной оксидной пленки на стенках труб, защищающей от коррозии
- Большой срок годности
- Без подключения к электрической сети
- Работает без химических реагентов
- Может использоваться самостоятельно или как составная часть систем подготовки воды
- Простое обслуживание
- Не подвергать замерзанию