Преимущества

Возможность создать варианты наклона по градусам 15,30,45,60,90,135 облегчает время монтажа, сборки конечного изделия

Корпус из горячекатаной стали (ГОСТ 19903-74) толщиной 2мм, с порошковой окраской, ферритовый магнит с повышенными качествами сцепления в корпусе из ПНД черного цвета

Заклепки полупустотелые оцинкованные диаметром 4 мм

Усилие на отрыв 30 кг

Угольник магнитный Сатурн МФ 102 предназначен для надежной, точной фиксации металлических деталей, изделий при сварочных и иных монтажных работах. Заменяет струбцины, зажимы, кондукторы, наличие третьей руки, тем самым обеспечивает более быстрый, удобный, точный производственный процесс. Возможность создать варианты наклона по градусам 15,30,45,60,90,135 облегчает время монтажа, сборки конечного изделия