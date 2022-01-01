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Угольник магнитный Сатурн МФ 103
1 170 ₽
Угольники магнитные
    Угольник магнитный Сатурн МФ 103
    Арт. О00000034889
    Угольник магнитный Сатурн МФ 103
    Угольник магнитный Сатурн МФ 103
    Угольник магнитный Сатурн МФ 103
    Угольник магнитный Сатурн МФ 103
      Угольник магнитный Сатурн МФ 103
      Угольник магнитный Сатурн МФ 103
      Угольник магнитный Сатурн МФ 103
      Угольник магнитный Сатурн МФ 103

      Угольник магнитный Сатурн МФ 103

      1 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034889

      Характеристики

      Производитель
      		Сатурн
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. усилие, кг
      		50
      Выставляемые углы, град
      		90
      Все характеристики
      1 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угольник магнитный Сатурн МФ 103 предназначен для надежной, точной фиксации металлических деталей, изделий при сварочных и иных монтажных работах. Заменяет струбцины, зажимы, кондукторы, наличие третьей руки, тем самым обеспечивает более быстрый, удобный, точный производственный процесс. Возможность создать варианты наклона по градусам 15,30,45,60,90,135 облегчает время монтажа, сборки конечного изделия

        Преимущества

        • Возможность создать варианты наклона по градусам 15,30,45,60,90,135 облегчает время монтажа, сборки конечного изделия
        • Корпус из горячекатаной стали (ГОСТ 19903-74) толщиной 2мм, с порошковой окраской, ферритовый магнит с повышенными качествами сцепления в корпусе из ПНД черного цвета
        • Заклепки полупустотелые оцинкованные диаметром 4 мм
        • Усилие на отрыв 50 кг