Магнитный угольник Start 25 LBS SM1601
Арт. Ю00000017381
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. усилие, кг
|11
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Выставляемые углы, град
|45, 90, 135
- 25 LBS SM1601 Магнитный фиксатор Start (10/60) подходит для любых работ с металлическими конструкциями и деталями. Магнитный фиксатор для сварки - вторая рука сварщика. При помощи данных уголков можно выставить свариваемые детали под нужным углом и спокойно прихватить конструкцию. Больше не нужно будет просить помощи - благодаря магнитному фиксатору для сварки - весь процесс может выполнять один рабочий - что значительно упрощает процесс изготовления необходимой конструкции.
Преимущества
- Мощные магнитные уголки для сварки, держатели панелей, труб или других свариваемых частей
- Позволяют производить точное выставление углов в процессе проведения сварочных работ, монтажа стальных конструкций