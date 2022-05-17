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Магнитный угольник Start 50 LBS SM1602
5.0
2
449 ₽
Угольники магнитные
    Магнитный угольник Start 50 LBS SM1602
    Арт. Ю00000017379
    5.0
    2
    Магнитный угольник Start 50 LBS SM1602
    Магнитный угольник Start 50 LBS SM1602
    Магнитный угольник Start 50 LBS SM1602
    Магнитный угольник Start 50 LBS SM1602
      Магнитный угольник Start 50 LBS SM1602
      Магнитный угольник Start 50 LBS SM1602
      Магнитный угольник Start 50 LBS SM1602
      Магнитный угольник Start 50 LBS SM1602

      Магнитный угольник Start 50 LBS SM1602

      449 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000017379
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Start
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. усилие, кг
      		23
      Выставляемые углы, град
      		45, 90, 135
      Все характеристики
      449 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Магнитный фиксатор Start 50 LBS (SM1602) - подходит для любых работ с металлическими конструкциями и деталями. Магнитный фиксатор для сварки - вторая рука сварщика. При помощи данных уголков можно выставить свариваемые детали под нужным углом и спокойно прихватить конструкцию. Больше не нужно будет просить помощи - благодаря магнитному фиксатору для сварки - весь процесс может выполнять один рабочий - что значительно упрощает процесс изготовления необходимой конструкции.

        Преимущества

        • Мощные магнитные уголки для сварки, держатели панелей, труб или других свариваемых частей
        • Позволяют производить точное выставление углов в процессе проведения сварочных работ, монтажа стальных конструкций