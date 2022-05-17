Магнитный угольник Start 75 LBS SM1603

Преимущества

Мощные магнитные уголки для сварки, держатели панелей, труб или других свариваемых частей

Позволяют производить точное выставление углов в процессе проведения сварочных работ, монтажа стальных конструкций

Магнитный фиксатор Start 75 LBS (SM1603) - подходит для любых работ с металлическими конструкциями и деталями. Магнитный фиксатор для сварки - вторая рука сварщика. При помощи данных уголков можно выставить свариваемые детали под нужным углом и спокойно прихватить конструкцию. Больше не нужно будет просить помощи - благодаря магнитному фиксатору для сварки - весь процесс может выполнять один рабочий - что значительно упрощает процесс изготовления необходимой конструкции.