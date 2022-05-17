Магнитный угольник Start T75 LBS SM1613
Арт. Ю00000017378
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. усилие, кг
|35
|
Выставляемые углы, град
|30, 45, 60, 75, 90
- Магнитный фиксатор Start T75 LBS (SM1613) - подходит для любых работ с металлическими конструкциями и деталями. Магнитный фиксатор для сварки - вторая рука сварщика. При помощи данных уголков можно выставить свариваемые детали под нужным углом и спокойно прихватить конструкцию. Больше не нужно будет просить помощи - благодаря магнитному фиксатору для сварки - весь процесс может выполнять один рабочий - что значительно упрощает процесс изготовления необходимой конструкции.
Преимущества
- Мощные магнитные уголки для сварки, держатели панелей, труб или других свариваемых частей
- Позволяют производить точное выставление углов в процессе проведения сварочных работ, монтажа стальных конструкций