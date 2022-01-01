Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO-60S
Арт. stalex_18268
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Мощность, Вт
|1600
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Напряжение сети, В
|220
- Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.60S используют для сверления отверстий диаметром до 30 мм корончатым и спиральным сверлом. Рукояти для плавного опускания шпинделя обладают пластиковыми наконечниками и обеспечивают удобный хват.
Преимущества
- Euroboor ECO.60S прост и удобен в использовании
- Монолитное исполнение корпуса редуктора и салазок
- Редуктор с масляной ванной
- Длинный свободный ход
- Двухскоростной редуктор
- Электронная регулировка оборотов
- Диаметр кольцевой фрезы от 12 до 60 мм
- Диаметр спирального сверла от 1 до 23 мм
- Точное и чистое сверление отверстий больших размеров
- Бочок для СОЖ входит в стандартную комплектацию
- Мощный двигатель, высокая производительность
- Рабочие вибрации сведены к минимуму
- Большое магнитное основание
- Надежная защита двигателя от перегрузок
- Прочный кейс для хранения и переноски