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Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO-60S
Найти аналог
Сверлильные станки
    Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO-60S
    Арт. stalex_18268
    Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO-60S
    Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO-60S
    Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO-60S
    Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO-60S
    Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO-60S
    Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO-60S
      Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO-60S
      Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO-60S
      Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO-60S
      Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO-60S
      Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO-60S
      Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO-60S

      Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO-60S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_18268

      Характеристики

      Производитель
      		Euroboor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Мощность, Вт
      		1600
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.60S используют для сверления отверстий диаметром до 30 мм корончатым и спиральным сверлом. Рукояти для плавного опускания шпинделя обладают пластиковыми наконечниками и обеспечивают удобный хват.

        Преимущества

        • Euroboor ECO.60S прост и удобен в использовании
        • Монолитное исполнение корпуса редуктора и салазок
        • Редуктор с масляной ванной
        • Длинный свободный ход
        • Двухскоростной редуктор
        • Электронная регулировка оборотов
        • Диаметр кольцевой фрезы от 12 до 60 мм
        • Диаметр спирального сверла от 1 до 23 мм
        • Точное и чистое сверление отверстий больших размеров
        • Бочок для СОЖ входит в стандартную комплектацию
        • Мощный двигатель, высокая производительность
        • Рабочие вибрации сведены к минимуму
        • Большое магнитное основание
        • Надежная защита двигателя от перегрузок
        • Прочный кейс для хранения и переноски