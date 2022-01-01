Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.60S используют для сверления отверстий диаметром до 30 мм корончатым и спиральным сверлом. Рукояти для плавного опускания шпинделя обладают пластиковыми наконечниками и обеспечивают удобный хват.



Преимущества