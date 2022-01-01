Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 100
Арт. X131400005
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1700
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Напряжение сети, В
|220
- Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 100 используется в промышленных целях для сверлениябольшого количества отверстий диаметром до 100 мм. Данное оборудование также пригодится при использовании спиральных сверл диаметром до 32 мм.
Преимущества
- Станок имеет ручную подачу шпинделя и возможность изменения местоположения ручек на другую сторону
- Система водяного охлаждения корончатого сверление осуществляется через штифт - выталкиватель
- Мощный электродвигатель Eibenstock (Германия) с двухкамерной системой смазки редуктора и механическим переключением четырех скоростей
- Первая скорость – пониженная, позволяет сверлить биметаллическими коронками
- Электромагнит с увеличенной прижимной силой и специальной водостойкой пропиткой катушек
- Высокая точность сверления - максимальное радиальное биение в пределах 0,08 мм
- С использованием дополнительных адаптеров АКСТ, VAG, станок можно устанавливать на неровных и не магнитных поверхностях, а так же круглых и квадратных трубах