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Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 100
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Сверлильные станки
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 100
    Арт. X131400005
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 100
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 100
      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 100
      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 100

      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131400005

      Характеристики

      Производитель
      		Хайтек инструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1700
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 100 используется в промышленных целях для сверлениябольшого количества отверстий диаметром до 100 мм. Данное оборудование также пригодится при использовании спиральных сверл диаметром до 32 мм.

        Преимущества

        • Станок имеет ручную подачу шпинделя и возможность изменения местоположения ручек на другую сторону
        • Система водяного охлаждения корончатого сверление осуществляется через штифт - выталкиватель
        • Мощный электродвигатель Eibenstock (Германия) с двухкамерной системой смазки редуктора и механическим переключением четырех скоростей
        • Первая скорость – пониженная, позволяет сверлить биметаллическими коронками
        • Электромагнит с увеличенной прижимной силой и специальной водостойкой пропиткой катушек
        • Высокая точность сверления - максимальное радиальное биение в пределах 0,08 мм
        • С использованием дополнительных адаптеров АКСТ, VAG, станок можно устанавливать на неровных и не магнитных поверхностях, а так же круглых и квадратных трубах