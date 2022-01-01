Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 100 используется в промышленных целях для сверлениябольшого количества отверстий диаметром до 100 мм. Данное оборудование также пригодится при использовании спиральных сверл диаметром до 32 мм.



Преимущества