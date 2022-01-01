Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 35
Арт. X131400016
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1300
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Напряжение сети, В
|220
- Сверлильный станок на магнитном основании Хайтек инструмент МВА35 2120 06К представляет собой надёжное переносное оборудованиес конусом Морзе 2. Данная модель имеет лёгкий вес, большой ход подачи. Станок оснащён электроприводомREBIR, который отличается долговечностью и производительностью.
Преимущества
- Станок обладает высокой прижимной силой к металлоконструкциям и надежно фиксируется в любых положениях на стальных листах от 6 мм толщиной
- Прижимная сила штатива позволяет обеспечить усилие на оси сверления до 100 кгс, что дает преимущество в производительности и удобстве работы по сравнению с ручной дрелью и настольным сверлильным станком
- Надежность изделия обеспечена многолетним опытом в производстве магнитных станков – тщательно отобранные компоненты, отработанная компоновочная схема и конструкция деталей собственной разработки
- Компактный корпус