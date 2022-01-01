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Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 35
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Сверлильные станки
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 35
    Арт. X131400016
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 35

      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 35

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131400016

      Характеристики

      Производитель
      		Хайтек инструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1300
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок на магнитном основании Хайтек инструмент МВА35 2120 06К представляет собой надёжное переносное оборудованиес конусом Морзе 2. Данная модель имеет лёгкий вес, большой ход подачи. Станок оснащён электроприводомREBIR, который отличается долговечностью и производительностью.

        Преимущества

        • Станок обладает высокой прижимной силой к металлоконструкциям и надежно фиксируется в любых положениях на стальных листах от 6 мм толщиной
        • Прижимная сила штатива позволяет обеспечить усилие на оси сверления до 100 кгс, что дает преимущество в производительности и удобстве работы по сравнению с ручной дрелью и настольным сверлильным станком
        • Надежность изделия обеспечена многолетним опытом в производстве магнитных станков – тщательно отобранные компоненты, отработанная компоновочная схема и конструкция деталей собственной разработки
        • Компактный корпус