Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 35

Сверлильный станок на магнитном основании Хайтек инструмент МВА35 2120 06К представляет собой надёжное переносное оборудованиес конусом Морзе 2. Данная модель имеет лёгкий вес, большой ход подачи. Станок оснащён электроприводомREBIR, который отличается долговечностью и производительностью.



Преимущества