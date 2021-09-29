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Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 38/1
5.0
1
Найти аналог
Сверлильные станки
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 38/1
    Арт. X131400001
    5.0
    1
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 38/1

      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 38/1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131400001
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Хайтек инструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1150
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок на магнитном основании Хайтек инструмент МВА38/1 представляет собой оборудование профессионального класса. Данная модель имеет двигатель мощностью1150 Вт с односкоростным редуктором. Он выполнен в алюминиевом корпусе.

        Преимущества

        • Сверлильный станок на магнитном основании Хайтек инструмент МВА38/1 2120 14 отличается долговечностью и надёжностью
        • Мощность и крутящий момент электродвигателя достаточны, чтобы за 25 секунд просверливать 10 мм стальной лист корончатым сверлом диаметром 27-28 мм
        • Максимально возможный диаметр используемого корончатого сверла достигает 38 мм, а максимальная толщина листа, просверливаемого корончатыми сверлами на этом станке - 55 мм
        • Ход сверлильной головки - 150 мм. Это означает возможность применения спиральных сверл стандартной длины (средней серии) без каких либо ограничений
        • В комплекте со станком идет трехкулачковый патрон с оправкой КМ2, с его помощью можно сверлить спиральными сверлами до 16 мм, а сверла с коническим хвостовиком устанавливаются напрямую в гнездо шпинделя станка