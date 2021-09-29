Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 38/1

Сверлильный станок на магнитном основании Хайтек инструмент МВА38/1 представляет собой оборудование профессионального класса. Данная модель имеет двигатель мощностью1150 Вт с односкоростным редуктором. Он выполнен в алюминиевом корпусе.



Преимущества