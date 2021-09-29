Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 38/1
Арт. X131400001
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1150
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Напряжение сети, В
|220
- Сверлильный станок на магнитном основании Хайтек инструмент МВА38/1 представляет собой оборудование профессионального класса. Данная модель имеет двигатель мощностью1150 Вт с односкоростным редуктором. Он выполнен в алюминиевом корпусе.
Преимущества
- Сверлильный станок на магнитном основании Хайтек инструмент МВА38/1 2120 14 отличается долговечностью и надёжностью
- Мощность и крутящий момент электродвигателя достаточны, чтобы за 25 секунд просверливать 10 мм стальной лист корончатым сверлом диаметром 27-28 мм
- Максимально возможный диаметр используемого корончатого сверла достигает 38 мм, а максимальная толщина листа, просверливаемого корончатыми сверлами на этом станке - 55 мм
- Ход сверлильной головки - 150 мм. Это означает возможность применения спиральных сверл стандартной длины (средней серии) без каких либо ограничений
- В комплекте со станком идет трехкулачковый патрон с оправкой КМ2, с его помощью можно сверлить спиральными сверлами до 16 мм, а сверла с коническим хвостовиком устанавливаются напрямую в гнездо шпинделя станка