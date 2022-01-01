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Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50, пластиковый чемодан
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Сверлильные станки
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50, пластиковый чемодан
    Арт. X131400003
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50, пластиковый чемодан

      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50, пластиковый чемодан

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131400003

      Характеристики

      Производитель
      		Хайтек инструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1100
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50 - предназначен для промышленного использования, сверления  отверстий диаметром до 50 мм., он также надежен при использовании спиральных сверл до 20 мм. Разработка этого магнитного сверлильного станка была завершена в 2012 году, в том же году первые экземпляры были представлены на выставке MITEX-2012.

        Преимущества

        • Новый литой корпус, подводящий кабель питание к электроприводу, укрыт от нежелательного воздействия в корпусе станка
        • Мощный немецкий электродвигатель Eibenstock
        • Новый электромагнит, усовершенствованный в 2012г., с увеличенной прижимной силой и специальной водостойкой пропиткой катушек
        • Высокая точность сверления - максимальное радиальное биение в пределах 0.08 мм
        • Симметричные органы управления одинаково доступны как при правом, так и левом положении рукояток подачи
        • С использованием дополнительных адаптеров АКСТ, станок можно устанавливать на неровных поверхностях, трубах, а так же не магнитных трубах. Конструкторы нашей компании готовы рассмотреть и разработать любую оснастку, которая решит Ваши задачи
        • Этот магнитный сверлильный станок можно купить в пластиковом ударопрочном кейсе или традиционном фанерном ящике с откидными ручками