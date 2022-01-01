Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50, пластиковый чемодан
Арт. X131400003
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Мощность, Вт
|1100
|
Напряжение сети, В
|220
Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50 - предназначен для промышленного использования, сверления отверстий диаметром до 50 мм., он также надежен при использовании спиральных сверл до 20 мм. Разработка этого магнитного сверлильного станка была завершена в 2012 году, в том же году первые экземпляры были представлены на выставке MITEX-2012.
Преимущества
- Новый литой корпус, подводящий кабель питание к электроприводу, укрыт от нежелательного воздействия в корпусе станка
- Мощный немецкий электродвигатель Eibenstock
- Новый электромагнит, усовершенствованный в 2012г., с увеличенной прижимной силой и специальной водостойкой пропиткой катушек
- Высокая точность сверления - максимальное радиальное биение в пределах 0.08 мм
- Симметричные органы управления одинаково доступны как при правом, так и левом положении рукояток подачи
- С использованием дополнительных адаптеров АКСТ, станок можно устанавливать на неровных поверхностях, трубах, а так же не магнитных трубах. Конструкторы нашей компании готовы рассмотреть и разработать любую оснастку, которая решит Ваши задачи
- Этот магнитный сверлильный станок можно купить в пластиковом ударопрочном кейсе или традиционном фанерном ящике с откидными ручками