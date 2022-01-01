Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50, пластиковый чемодан

Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50 - предназначен для промышленного использования, сверления отверстий диаметром до 50 мм., он также надежен при использовании спиральных сверл до 20 мм. Разработка этого магнитного сверлильного станка была завершена в 2012 году, в том же году первые экземпляры были представлены на выставке MITEX-2012.

Преимущества