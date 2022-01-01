Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBR 100
Арт. X131400006
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1800
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Напряжение сети, В
|220
- Сверлильно-резьбонарезной станок на магнитном основании Хайтек инструмент MBR 100 используется на промышленных предприятиях в профессиональных целях. Устройство предназначено для сверления большого количества отверстий спиральным сверлом диаметром до 32 мм, а такде корончатым сверлом диаметром до 100 мм. Также данная модель подходит для выполнения зенкерования и развертывания отверстий, а также нарезки глухой резьбы до М30.
Преимущества
- Станок имеет ручную подачу шпинделя и возможность изменения местоположения ручек на другую сторону станка
- Система водяного охлаждения корончатого сверление осуществляется через штифт-выталкиватель
- Мощный электродвигатель с двухкамерной системой смазки редуктора и механическим переключением четырех скоростей
- Электромагнит с увеличенной прижимной силой и специальной водостойкой пропиткой катушек
- Высокая точность сверления - максимальное радиальное биение в пределах 0.08 мм
- Электронный регулятор крутящего момента, нарезка глухой резьбы возможна без специальных резьбонарезных патронов – встроенный ограничитель крутящего момента останавливает вал электропривода при достижении установленной величины
- В дальнейшем данный станок, при необходимости, может трансформироваться в рельсосверлильный станок МРС 75v2 для сверления железнодорожных, крановых и трамвайных рельс под стыковые болты