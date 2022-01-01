Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBR 100
Найти аналог
Сверлильные станки
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBR 100
    Арт. X131400006
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBR 100
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBR 100
      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBR 100
      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBR 100

      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBR 100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131400006

      Характеристики

      Производитель
      		Хайтек инструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1800
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверлильно-резьбонарезной станок на магнитном основании Хайтек инструмент MBR 100 используется на промышленных предприятиях в профессиональных целях. Устройство предназначено для сверления большого количества отверстий спиральным сверлом диаметром до 32 мм, а такде корончатым сверлом диаметром до 100 мм. Также данная модель подходит для выполнения зенкерования и развертывания отверстий, а также нарезки глухой резьбы до М30.

        Преимущества

        • Станок имеет ручную подачу шпинделя и возможность изменения местоположения ручек на другую сторону станка
        • Система водяного охлаждения корончатого сверление осуществляется через штифт-выталкиватель
        • Мощный электродвигатель с двухкамерной системой смазки редуктора и механическим переключением четырех скоростей
        • Электромагнит с увеличенной прижимной силой и специальной водостойкой пропиткой катушек
        • Высокая точность сверления - максимальное радиальное биение в пределах 0.08 мм
        • Электронный регулятор крутящего момента, нарезка глухой резьбы возможна без специальных резьбонарезных патронов – встроенный ограничитель крутящего момента останавливает вал электропривода при достижении установленной величины
        • В дальнейшем данный станок, при необходимости, может трансформироваться в рельсосверлильный станок МРС 75v2  для сверления железнодорожных, крановых и трамвайных рельс под стыковые болты