Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBR 100

Сверлильно-резьбонарезной станок на магнитном основании Хайтек инструмент MBR 100 используется на промышленных предприятиях в профессиональных целях. Устройство предназначено для сверления большого количества отверстий спиральным сверлом диаметром до 32 мм, а такде корончатым сверлом диаметром до 100 мм. Также данная модель подходит для выполнения зенкерования и развертывания отверстий, а также нарезки глухой резьбы до М30.



Преимущества