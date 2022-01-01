Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSA 100, пластиковый чемодан

Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSA 100 - устройство индустриального класса для сверления отверстий корончатым сверлом, диаметром до 100 мм, а также спиральным сверлом до 32 мм. Станок оснащен системой СОЖ, что позволяет повысить производительность и продлить рабочий ресурс корончатых сверл. Модель отличается высокой эргономикой. Для удобства перемещения есть дополнительная рукоятка с мягкой накладкой. Кабель электропитания защищен пластиковым гофрорукавом и скрыт внутри корпуса. Станок может работать на низких скоростях без потери мощности и без перегрева. Эта возможность обеспечивается благодаря четырехскоростной коробке передач. На пониженной передаче устройство высверливает отверстия диаметром 100 мм.