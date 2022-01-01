Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSR 100

Преимущества

Подвижное основание позволяет отрегулировать положение закрепленного станка в секторе 60 градусов и смещение его вдоль магнита на 15 мм

Электромагнит с большой прижимной силой и специальной водо- и маслостойкой пропиткой катушек, устойчивой к воздействию СОЖ

Немецкий электродвигатель Eibenstock мощностью 1800 Вт, с двухкамерной системой смазки редуктора и механическим переключением скоростей

Плавный пуск Хайтек инструмент MBSR100 210 09

Электронная бесступенчатая регулировка скорости вращения

Наличие тахогенератора

Защита от перегрузки

Диаметр сверления спиральными сверлами 3 - 32 мм

Диаметр сверления корончатыми сверлами 12 - 100 мм

Нарезание глухой резьбы возможно без специальных резьбонарезных патронов - встроенный ограничитель крутящего момента останавливает вал электропривода при достижении установленной величины

Высокая точность сверления - максимальное радиальное биение в пределах 0,08 мм

Установка рукояток подачи справа или слева от корпуса станка

Задний упор для увеличения прижимной силы при работе

Двойные направляющие для установки исходной позиции инструмента и расширения общего хода подачи

Установка адаптера для врезки в трубы диаметром от 650 мм (адаптер АКСТ3) - опция

Сверлильно-резьбонарезной станок на магнитном основании Хайтек инструмент MBR 100 служит для сверления множества отверстий диаметром до 100 мм, а так же способен нарезать сквозные и глухие резьбы до М30. Оборудование оснащено подвижным магнитным основанием, которое позволяет настроить положение оси сверления с фиксацией станка на одном месте с помощью активированного электромагнита. Благодаря этой функции оператор сможет быстро и просто выполнить сверление вертикальных конструкций. Двойные направляющие сверлильной головки обеспечивают расширение диапазона хода сверла - на 40 мм ниже и на 350 мм выше плоскости опорной поверхности основания. Аппарат работает в режиме двух скоростей с механическим переключением. Встроенная система регулировки частоты вращения вала ротора автоматически увеличивает мощность для достижения необходимой производительности. Это дает возможность выполнять операции на низких частотах вращения до 60 об/мин.