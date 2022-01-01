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Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSR 100
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Сверлильные станки
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSR 100
    Арт. X131400009
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSR 100
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSR 100
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSR 100
      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSR 100
      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSR 100
      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSR 100

      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBSR 100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131400009

      Характеристики

      Производитель
      		Хайтек инструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1800
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверлильно-резьбонарезной станок на магнитном основании Хайтек инструмент MBR 100 служит для сверления множества отверстий диаметром до 100 мм, а так же способен нарезать сквозные и глухие резьбы до М30. Оборудование оснащено подвижным магнитным основанием, которое позволяет настроить положение оси сверления с фиксацией станка на одном месте с помощью активированного электромагнита. Благодаря этой функции оператор сможет быстро и просто выполнить сверление вертикальных конструкций. Двойные направляющие сверлильной головки обеспечивают расширение диапазона хода сверла - на 40 мм ниже и на 350 мм выше плоскости опорной поверхности основания. Аппарат работает в режиме двух скоростей с механическим переключением. Встроенная система регулировки частоты вращения вала ротора автоматически увеличивает мощность для достижения необходимой производительности. Это дает возможность выполнять операции на низких частотах вращения до 60 об/мин.

        Преимущества

        • Подвижное основание позволяет отрегулировать положение закрепленного станка в секторе 60 градусов и смещение его вдоль магнита на 15 мм
        • Электромагнит с большой прижимной силой и специальной водо- и маслостойкой пропиткой катушек, устойчивой к воздействию СОЖ
        • Немецкий электродвигатель Eibenstock мощностью 1800 Вт, с двухкамерной системой смазки редуктора и механическим переключением скоростей
        • Плавный пуск Хайтек инструмент MBSR100 210 09
        • Электронная бесступенчатая регулировка скорости вращения
        • Наличие тахогенератора
        • Защита от перегрузки
        • Диаметр сверления спиральными сверлами 3 - 32 мм
        • Диаметр сверления корончатыми сверлами 12 - 100 мм
        • Нарезание глухой резьбы возможно без специальных резьбонарезных патронов - встроенный ограничитель крутящего момента останавливает вал электропривода при достижении установленной величины
        • Высокая точность сверления - максимальное радиальное биение в пределах 0,08 мм
        • Установка рукояток подачи справа или слева от корпуса станка
        • Задний упор для увеличения прижимной силы при работе
        • Двойные направляющие для установки исходной позиции инструмента и расширения общего хода подачи
        • Установка адаптера для врезки в трубы диаметром от 650 мм (адаптер АКСТ3) - опция