Угольник магнитный Кедр М-3 8005168

Преимущества

Позволяет удерживать вес до 11 кг

Угол 45°, 90°, 135°

Быстро и надежно соединяет детали, облегчает монтаж

Сокращает время работы

Заменяет громоздкие зажимы и струбцины

Подходит для любых работ с металлическими деталями

Магнитный угольник М-3 позволяет производить точное выставление углов в процессе проведения сварочных работ, монтажа стальных конструкций, используется как элемент удержания деталей. Данное приспособление дает возможность осуществлять процесс сварки одному рабочему. Может быть использован для крепления элементов в процессе резки для предотвращения падения частей конструкций.