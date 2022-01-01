Угольник магнитный Кедр М-3 8005168
Арт. О00000026069
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. усилие, кг
|11
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Выставляемые углы, град
|45, 90, 135
- Магнитный угольник М-3 позволяет производить точное выставление углов в процессе проведения сварочных работ, монтажа стальных конструкций, используется как элемент удержания деталей. Данное приспособление дает возможность осуществлять процесс сварки одному рабочему. Может быть использован для крепления элементов в процессе резки для предотвращения падения частей конструкций.
Преимущества
- Позволяет удерживать вес до 11 кг
- Угол 45°, 90°, 135°
- Быстро и надежно соединяет детали, облегчает монтаж
- Сокращает время работы
- Заменяет громоздкие зажимы и струбцины
- Подходит для любых работ с металлическими деталями