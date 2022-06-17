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Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-1000, 6 м, грузоподъемность 1т
5.0
2
9 920 ₽
Тали
  • Персональная скидка
Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-1000 (1 т, 6 м)
Арт. О00000010768
5.0
2
Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-1000, 6 м, грузоподъемность 1т
  • Персональная скидка

Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-1000 (1 т, 6 м)

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9 920 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000010768
5.0
2

Характеристики

Производитель
Magnus Profi
Страна производства
Китай
Родина бренда
Чехия
Тип тали
шестеренчатая
Грузоподъемность, кг
1000
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 920 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Таль ручная шестерённая Magnus-Profi LD относится к разряду полупрофессиональных. Используются при ремонтных, монтажных и строительных работах не выше группы режима 1М, класс нагружения В1. Относительно климатических и температурных условия соответствует исполнению У по ГОСТ 15150, при условии соответствия смазки температуре экспулатации. Рекомендуемая температура для тали LB: от -20 до +40 С

    Преимущества

    • Может применяться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе (под навесом, защищающим от осадков). В талях серии LB используется двухпоточный цилиндрический редуктор с передачами внешнего зацепления
    • Используется автоматический дисковый тормоз для надёжного удержания грузов
    • Цепь 8-го класса прочности