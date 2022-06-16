Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-2000 2 т, высота подъема 6м

Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-2000 (2 т, 6 м)
Арт. О00000008996
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|2000
- Таль ручная шестерённая Magnus-Profi LB относится к разряду полупрофессиональных. Используются при ремонтных, монтажных и строительных работах не выше группы режима 1М, класс нагружения В1. Относительно климатических и температурных условия соответствует исполнению У по ГОСТ 15150, при условии соответствия смазки температуре эксплуатации. Рекомендуемая температура для тали LB: от -20 до +40 С
Преимущества
- Может применяться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе (под навесом, защищающим от осадков)