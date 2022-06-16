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Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-2000 2 т, высота подъема 6м
5.0
2
Найти аналог
Тали
    Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-2000 (2 т, 6 м)
    Арт. О00000008996
    5.0
    2
    Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-2000 2 т, высота подъема 6м

      Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-2000 (2 т, 6 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008996
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Magnus Profi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		2000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Таль ручная шестерённая Magnus-Profi LB относится к разряду полупрофессиональных. Используются при ремонтных, монтажных и строительных работах не выше группы режима 1М, класс нагружения В1. Относительно климатических и температурных условия соответствует исполнению У по ГОСТ 15150, при условии соответствия смазки температуре эксплуатации. Рекомендуемая температура для тали LB: от -20 до +40 С

        Преимущества

        • Может применяться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе (под навесом, защищающим от осадков)