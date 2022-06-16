Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-2000 2 т, высота подъема 6м

Преимущества

Может применяться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе (под навесом, защищающим от осадков)

Таль ручная шестерённая Magnus-Profi LB относится к разряду полупрофессиональных. Используются при ремонтных, монтажных и строительных работах не выше группы режима 1М, класс нагружения В1. Относительно климатических и температурных условия соответствует исполнению У по ГОСТ 15150, при условии соответствия смазки температуре эксплуатации. Рекомендуемая температура для тали LB: от -20 до +40 С