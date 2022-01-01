Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-2000, 2 т, 3 м
Арт. О00000027896
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Тип тали
|рычажная
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Грузоподъемность, кг
|2000
- Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD предназначена для вертикального подъема, удержания в поднятом положении, опускания и подтягивания груза под углом при ремонтных, монтажных и строительных работах, эксплуатации автомобиля или в быту. Качественная модель эконом-класса. Подходит для профессиональных работ средней и низкой степени интенсивности и бытового использования
Преимущества
- Производительный рычажный механизм снижает необходимые физические нагрузки
- Управление производится удобной рукоятью с нескользящей накладкой
- Оборудована надежным фиксируемым крюком для крепления
- Обеспечивает легкое перемещение и подъем на высоту
- Производительный рычажный механизм снижает необходимые физические нагрузки