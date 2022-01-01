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Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-2000, 2 т, 3 м
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Тали
    Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-2000, 2 т, 3 м
    Арт. О00000027896
    Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-2000, 2 т, 3 м

      Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-2000, 2 т, 3 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000027896

      Характеристики

      Производитель
      		Magnus Profi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Тип тали
      		рычажная
      Грузоподъемность, кг
      		2000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD предназначена для вертикального подъема, удержания в поднятом положении, опускания и подтягивания груза под углом при ремонтных, монтажных и строительных работах, эксплуатации автомобиля или в быту. Качественная модель эконом-класса. Подходит для профессиональных работ средней и низкой степени интенсивности и бытового использования

        Преимущества

        • Производительный рычажный механизм снижает необходимые физические нагрузки
        • Управление производится удобной рукоятью с нескользящей накладкой 
        • Оборудована надежным фиксируемым крюком для крепления
        • Обеспечивает легкое перемещение и подъем на высоту
        • Производительный рычажный механизм снижает необходимые физические нагрузки