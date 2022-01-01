Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD-2000, 2 т, 3 м

Преимущества

Производительный рычажный механизм снижает необходимые физические нагрузки

Управление производится удобной рукоятью с нескользящей накладкой

Оборудована надежным фиксируемым крюком для крепления

Обеспечивает легкое перемещение и подъем на высоту

Производительный рычажный механизм снижает необходимые физические нагрузки

Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD предназначена для вертикального подъема, удержания в поднятом положении, опускания и подтягивания груза под углом при ремонтных, монтажных и строительных работах, эксплуатации автомобиля или в быту. Качественная модель эконом-класса. Подходит для профессиональных работ средней и низкой степени интенсивности и бытового использования