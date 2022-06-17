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Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-5000, 5 т, 3 м
5.0
1
Найти аналог
Тали
    Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-5000, 5 т, 3 м
    Арт. О00000010497
    5.0
    1
    Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-5000, 5 т, 3 м

      Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-5000, 5 т, 3 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000010497
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Magnus Profi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		5000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Таль ручная шестерённая Magnus-Profi LD относится к разряду полупрофессиональных. Используются при ремонтных, монтажных и строительных работах не выше группы режима 1М, класс нагружения В1. Относительно климатических и температурных условия соответствует исполнению У по ГОСТ 15150, при условии соответствия смазки температуре экспулатации. Рекомендуемая температура для тали LB: от -20 до +40 С. Может применяться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе (под навесом, защищающим от осадков)

        Преимущества

        • В талях серии LB используется двухпоточный цилиндрический редуктор с передачами внешнего зацепления
        • Используется автоматический дисковый тормоз для надёжного удержания грузов
        • Цепь 8-го класса прочности