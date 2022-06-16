Угловая шлифмашина Makita GA 5030, с алмазным диском Makita B-28014
Арт. О00000013720
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Makita GA 5030 применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов.
Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 720 Вт. Инструмент укомплектован боковой рукояткой для более надежной и точной работы. Малый диаметр корпуса обеспечивает надежный хват и удержание инструмента во время работы.
Преимущества
- Двойная защитная изоляция
- Защита подшипников от пыли и строительного мусора
- Угол наклона боковой рукоятки по отношению к корпусу редуктора увеличен на 10 градусов
- Якорь и статор покрыты специальным лаком для защиты двигателя от пыли и долгого срока его службы
- Металлический корпус редуктора
- Небольшие габариты и малый вес делают работу с инструментом неутомительной