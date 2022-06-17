Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина Makita GA 5030, с алмазным диском Makita B-28092
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita GA 5030, с алмазным диском Makita B-28092
    Арт. О00000013721
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Makita GA 5030, с алмазным диском Makita B-28092
    Угловая шлифмашина Makita GA 5030, с алмазным диском Makita B-28092
    Угловая шлифмашина Makita GA 5030, с алмазным диском Makita B-28092
    Угловая шлифмашина Makita GA 5030, с алмазным диском Makita B-28092
      Угловая шлифмашина Makita GA 5030, с алмазным диском Makita B-28092
      Угловая шлифмашина Makita GA 5030, с алмазным диском Makita B-28092
      Угловая шлифмашина Makita GA 5030, с алмазным диском Makita B-28092
      Угловая шлифмашина Makita GA 5030, с алмазным диском Makita B-28092

      Угловая шлифмашина Makita GA 5030, с алмазным диском Makita B-28092

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013721
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Makita GA 5030 применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов.
        Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 720 Вт. Инструмент укомплектован боковой рукояткой для более надежной и точной работы. Малый диаметр корпуса обеспечивает надежный хват и удержание инструмента во время работы.

        Преимущества

        • Двойная защитная изоляция
        • Защита подшипников от пыли и строительного мусора
        • Угол наклона боковой рукоятки по отношению к корпусу редуктора увеличен на 10 градусов
        • Якорь и статор покрыты специальным лаком для защиты двигателя от пыли и долгого срока его службы
        • Металлический корпус редуктора
        • Небольшие габариты и малый вес делают работу с инструментом неутомительной