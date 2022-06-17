Угловая шлифмашина Makita GA 5030, с алмазным диском Makita B-28092

Преимущества

Двойная защитная изоляция

Защита подшипников от пыли и строительного мусора

Угол наклона боковой рукоятки по отношению к корпусу редуктора увеличен на 10 градусов

Якорь и статор покрыты специальным лаком для защиты двигателя от пыли и долгого срока его службы

Металлический корпус редуктора

Небольшие габариты и малый вес делают работу с инструментом неутомительной

Угловая шлифмашина Makita GA 5030 применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов.Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 720 Вт. Инструмент укомплектован боковой рукояткой для более надежной и точной работы. Малый диаметр корпуса обеспечивает надежный хват и удержание инструмента во время работы.