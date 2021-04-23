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Электрическая газонокосилка Makita ELM 3320
4.6
49
11 590 ₽
11 990 ₽
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3320
    Арт. О00000014069
    4.6
    49
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3320
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3320
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3320
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 3320
      Электрическая газонокосилка Makita ELM 3320
      Электрическая газонокосилка Makita ELM 3320
      Электрическая газонокосилка Makita ELM 3320
      Электрическая газонокосилка Makita ELM 3320

      Электрическая газонокосилка Makita ELM 3320

      • -400 ₽
      11 590 ₽
      11 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000014069
      4.6
      49

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		1230х380х1110
      Все характеристики
      • -400 ₽
      11 590 ₽
      11 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газонокосилка Makita ELM3320 предназначена для использования на ровных участках общей площадью до 400 кв.м. Корпус выполнен из полипропилена, поэтому агрегат обладает малым весом - будет легко пользоваться женщинам и пожилым людям. Боковые направляющие на деке направляют траву, растущую вдоль забора, на режущий нож. Малые габариты косилки и складывающаяся рукоятка позволяют экономить место при хранении. Контейнер оснащен индикатором наполнения

        Преимущества

        • Боковые направляющие для травы
        • Низкий уровень шума
        • Ширина скоса за один проход 33 см
        • Есть держатель кабеля
        • Прочная пластиковая дека
        • Индикатор заполненности травосборника
        • На корпусе предусмотрена рукоятка для транспортировки косилки