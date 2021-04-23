Электрическая газонокосилка Makita ELM 3320
Арт. О00000014069
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|1230х380х1110
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- Газонокосилка Makita ELM3320 предназначена для использования на ровных участках общей площадью до 400 кв.м. Корпус выполнен из полипропилена, поэтому агрегат обладает малым весом - будет легко пользоваться женщинам и пожилым людям. Боковые направляющие на деке направляют траву, растущую вдоль забора, на режущий нож. Малые габариты косилки и складывающаяся рукоятка позволяют экономить место при хранении. Контейнер оснащен индикатором наполнения
Преимущества
- Боковые направляющие для травы
- Низкий уровень шума
- Ширина скоса за один проход 33 см
- Есть держатель кабеля
- Прочная пластиковая дека
- Индикатор заполненности травосборника
- На корпусе предусмотрена рукоятка для транспортировки косилки