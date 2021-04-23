Электрическая газонокосилка Makita ELM 3320

Преимущества

Боковые направляющие для травы

Низкий уровень шума

Ширина скоса за один проход 33 см

Есть держатель кабеля

Прочная пластиковая дека

Индикатор заполненности травосборника

На корпусе предусмотрена рукоятка для транспортировки косилки

Газонокосилка Makita ELM3320 предназначена для использования на ровных участках общей площадью до 400 кв.м. Корпус выполнен из полипропилена, поэтому агрегат обладает малым весом - будет легко пользоваться женщинам и пожилым людям. Боковые направляющие на деке направляют траву, растущую вдоль забора, на режущий нож. Малые габариты косилки и складывающаяся рукоятка позволяют экономить место при хранении. Контейнер оснащен индикатором наполнения