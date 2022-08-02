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Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
5.0
1
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
    Арт. О00000013722
    5.0
    1
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323

      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013722
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		56
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 применяется для закручивания крепежа и сверления отверстий. Имеет два режима работы: высокоскоростной режим и режим с пониженной скоростью. Двойная защитная изоляция обеспечивает безопасность в эксплуатации. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени. Функция реверса облегчает извлечение заклинившего сверла из материала. В комплект - набор бит Makita B-68323, 21 шт.

        Преимущества

        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Механическая двухступенчатая передача
        • Реверс для изменения направления вращения
        • Обрезиненная рукоять для надежного захвата 
        • Высокоскоростной режим для быстрого сверления и заворачивания
        • Режим пониженной скорости для тяжелых условий эксплуатации, требующих высокого крутящего момента и пониженных оборотов