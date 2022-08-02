Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323
Арт. О00000013722
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|56
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 применяется для закручивания крепежа и сверления отверстий. Имеет два режима работы: высокоскоростной режим и режим с пониженной скоростью. Двойная защитная изоляция обеспечивает безопасность в эксплуатации. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени. Функция реверса облегчает извлечение заклинившего сверла из материала. В комплект - набор бит Makita B-68323, 21 шт.
Преимущества
- Электронная регулировка числа оборотов
- Механическая двухступенчатая передача
- Реверс для изменения направления вращения
- Обрезиненная рукоять для надежного захвата
- Высокоскоростной режим для быстрого сверления и заворачивания
- Режим пониженной скорости для тяжелых условий эксплуатации, требующих высокого крутящего момента и пониженных оборотов