Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 + набор бит Makita B-68323

Преимущества

Электронная регулировка числа оборотов

Механическая двухступенчатая передача

Реверс для изменения направления вращения

Обрезиненная рукоять для надежного захвата

Высокоскоростной режим для быстрого сверления и заворачивания

Режим пониженной скорости для тяжелых условий эксплуатации, требующих высокого крутящего момента и пониженных оборотов

Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 применяется для закручивания крепежа и сверления отверстий. Имеет два режима работы: высокоскоростной режим и режим с пониженной скоростью. Двойная защитная изоляция обеспечивает безопасность в эксплуатации. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени. Функция реверса облегчает извлечение заклинившего сверла из материала. В комплект - набор бит Makita B-68323, 21 шт.