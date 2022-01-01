Аккумулятор Makita BL1815N (18В, 1,5Ah) 196235-0
Арт. Ю00000028539
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Совместимость
|Makita
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Время работы без подзарядки, мин
|20
- Аккумулятор BL1815N (18В, 1.5 Ач, Li-Ion) Makita 196235-0 предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Makita напряжением 18 В.
Преимущества
- Отсутствие эффекта памяти
- Возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи
- Имеет возможность долгого хранения без потери заряда