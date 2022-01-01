Аккумулятор Makita BL1815N (18В, 1,5Ah) 196235-0

Преимущества

Отсутствие эффекта памяти

Возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи

Имеет возможность долгого хранения без потери заряда

Аккумулятор BL1815N (18В, 1.5 Ач, Li-Ion) Makita 196235-0 предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Makita напряжением 18 В.