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Аккумулятор Makita BL1815N (18В, 1,5Ah) 196235-0
6 150 ₽
6 890 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Makita BL1815N (18В, 1,5Ah) 196235-0
    Арт. Ю00000028539
    Аккумулятор Makita BL1815N (18В, 1,5Ah) 196235-0
    Аккумулятор Makita BL1815N (18В, 1,5Ah) 196235-0
    Аккумулятор Makita BL1815N (18В, 1,5Ah) 196235-0
    Аккумулятор Makita BL1815N (18В, 1,5Ah) 196235-0
      Аккумулятор Makita BL1815N (18В, 1,5Ah) 196235-0
      Аккумулятор Makita BL1815N (18В, 1,5Ah) 196235-0
      Аккумулятор Makita BL1815N (18В, 1,5Ah) 196235-0
      Аккумулятор Makita BL1815N (18В, 1,5Ah) 196235-0

      Аккумулятор Makita BL1815N (18В, 1,5Ah) 196235-0

      • -740 ₽
      6 150 ₽
      6 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000028539

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Совместимость
      		Makita
      Время работы без подзарядки, мин
      		20
      Все характеристики
      • -740 ₽
      6 150 ₽
      6 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить