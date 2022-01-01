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Аккумулятор для дрели Makita 198192-8 BL1415G (Li-ion,14V,1.5Ач)
3 501 ₽
4 810 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Makita 198192-8 BL1415G (Li-ion,14V,1.5Ач)
    Арт. С00000021589
    Аккумулятор для дрели Makita 198192-8 BL1415G (Li-ion,14V,1.5Ач)
    Аккумулятор для дрели Makita 198192-8 BL1415G (Li-ion,14V,1.5Ач)
    Аккумулятор для дрели Makita 198192-8 BL1415G (Li-ion,14V,1.5Ач)
    Аккумулятор для дрели Makita 198192-8 BL1415G (Li-ion,14V,1.5Ач)
    Аккумулятор для дрели Makita 198192-8 BL1415G (Li-ion,14V,1.5Ач)
      Аккумулятор для дрели Makita 198192-8 BL1415G (Li-ion,14V,1.5Ач)
      Аккумулятор для дрели Makita 198192-8 BL1415G (Li-ion,14V,1.5Ач)
      Аккумулятор для дрели Makita 198192-8 BL1415G (Li-ion,14V,1.5Ач)
      Аккумулятор для дрели Makita 198192-8 BL1415G (Li-ion,14V,1.5Ач)
      Аккумулятор для дрели Makita 198192-8 BL1415G (Li-ion,14V,1.5Ач)

      Аккумулятор Makita 198192-8 BL1415G (Li-ion,14V,1.5Ач)

      • -1 309 ₽
      3 501 ₽
      4 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. С00000021589

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Совместимость
      		Makita
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      • -1 309 ₽
      3 501 ₽
      4 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор BL1415G (Li-ion; 14.4 В; 1.5 Ач) Makita 198192-8 предназначен для использования только с аккумуляторными инструментами Makita G серии. Данный аккумулятор заряжается специальным зарядным устройством, время заряда составляет 1 час.

        Преимущества

        • Отсутствие эффекта памяти
        • Возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи
        • Имеет возможность долгого хранения без потери заряда