Аккумулятор для дрели Makita 198192-8 BL1415G (Li-ion,14V,1.5Ач)

Преимущества

Отсутствие эффекта памяти

Возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи

Имеет возможность долгого хранения без потери заряда

Аккумулятор BL1415G (Li-ion; 14.4 В; 1.5 Ач) Makita 198192-8 предназначен для использования только с аккумуляторными инструментами Makita G серии. Данный аккумулятор заряжается специальным зарядным устройством, время заряда составляет 1 час.