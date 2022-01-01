Аккумулятор для дрели Makita 198192-8 BL1415G (Li-ion,14V,1.5Ач)

Аккумулятор Makita 198192-8 BL1415G (Li-ion,14V,1.5Ач)
Арт. С00000021589
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Совместимость
|Makita
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор BL1415G (Li-ion; 14.4 В; 1.5 Ач) Makita 198192-8 предназначен для использования только с аккумуляторными инструментами Makita G серии. Данный аккумулятор заряжается специальным зарядным устройством, время заряда составляет 1 час.
Преимущества
- Отсутствие эффекта памяти
- Возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи
- Имеет возможность долгого хранения без потери заряда