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Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач
    Арт. С00000020764
    Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач
    Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач
    Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач
    Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач
    Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач
    Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач
    Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач
      Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач
      Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач
      Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач
      Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач
      Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач
      Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач
      Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач

      Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. С00000020764

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Совместимость
      		Makita
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор BL1850B (18В, 5 Ач, Li-Ion) Makita 197280-8 предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Makita напряжением 18 В. Также данные аккумуляторы отличаются ударопрочным корпусом и амортизирующим внутренним вкладышем, защищает устройство при падении, ударах. Аккумулятор оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд.

        Преимущества

        • Отсутствие эффекта памяти
        • Возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи
        • Имеет возможность долгого хранения без потери заряда