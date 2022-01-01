Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач
Арт. С00000020764
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Совместимость
|Makita
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор BL1850B (18В, 5 Ач, Li-Ion) Makita 197280-8 предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Makita напряжением 18 В. Также данные аккумуляторы отличаются ударопрочным корпусом и амортизирующим внутренним вкладышем, защищает устройство при падении, ударах. Аккумулятор оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд.
Преимущества
- Отсутствие эффекта памяти
- Возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи
- Имеет возможность долгого хранения без потери заряда