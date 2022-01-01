Аккумулятор Makita 197280-8 18В, 5Ач

Преимущества

Отсутствие эффекта памяти

Возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи

Имеет возможность долгого хранения без потери заряда

Аккумулятор BL1850B (18В, 5 Ач, Li-Ion) Makita 197280-8 предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Makita напряжением 18 В. Также данные аккумуляторы отличаются ударопрочным корпусом и амортизирующим внутренним вкладышем, защищает устройство при падении, ударах. Аккумулятор оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд.