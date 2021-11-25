Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, вид Li-Ion)

Преимущества

Отсутствие эффекта памяти

Возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи

Имеет возможность долгого хранения без потери заряда

Аккумулятор 12 В, 2.0 Ач, Li-Ion Makita 197396-9 предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Makita напряжением 12 В. Также данные аккумуляторы отличаются ударопрочным корпусом и амортизирующим внутренним вкладышем, который защищает устройство при падении, ударах. Аккумулятор оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд.