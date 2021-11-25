Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, вид Li-Ion)

Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, Li-Ion)
Арт. О00000011340
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Совместимость
|Makita
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор 12 В, 2.0 Ач, Li-Ion Makita 197396-9 предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Makita напряжением 12 В. Также данные аккумуляторы отличаются ударопрочным корпусом и амортизирующим внутренним вкладышем, который защищает устройство при падении, ударах. Аккумулятор оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд.
Преимущества
- Отсутствие эффекта памяти
- Возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи
- Имеет возможность долгого хранения без потери заряда