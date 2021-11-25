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Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, вид Li-Ion)
5.0
1
3 610 ₽
4 700 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, Li-Ion)
    Арт. О00000011340
    5.0
    1
    Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, вид Li-Ion)
    Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, вид Li-Ion)
    Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, вид Li-Ion)
    Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, вид Li-Ion)
    Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, вид Li-Ion)
    Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, вид Li-Ion)
    Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, вид Li-Ion)
      Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, вид Li-Ion)
      Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, вид Li-Ion)
      Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, вид Li-Ion)
      Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, вид Li-Ion)
      Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, вид Li-Ion)
      Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, вид Li-Ion)
      Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, вид Li-Ion)

      Аккумулятор Makita 197396-9 12В (2.0Ач, Li-Ion)

      • -1 090 ₽
      3 610 ₽
      4 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011340
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Совместимость
      		Makita
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      • -1 090 ₽
      3 610 ₽
      4 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор 12 В, 2.0 Ач, Li-Ion Makita 197396-9 предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Makita напряжением 12 В. Также данные аккумуляторы отличаются ударопрочным корпусом и амортизирующим внутренним вкладышем, который защищает устройство при падении, ударах. Аккумулятор оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд.

        Преимущества

        • Отсутствие эффекта памяти
        • Возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи
        • Имеет возможность долгого хранения без потери заряда