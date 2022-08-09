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Торцовочная пила Makita LS1018LN
5.0
1
50 129 ₽
63 520 ₽
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Makita LS1018LN
    Арт. О00000014002
    5.0
    1
    Торцовочная пила Makita LS1018LN
    Торцовочная пила Makita LS1018LN
    Торцовочная пила Makita LS1018LN
    Торцовочная пила Makita LS1018LN
    Торцовочная пила Makita LS1018LN
    Торцовочная пила Makita LS1018LN
    Торцовочная пила Makita LS1018LN
    Торцовочная пила Makita LS1018LN
    Торцовочная пила Makita LS1018LN
      Торцовочная пила Makita LS1018LN
      Торцовочная пила Makita LS1018LN
      Торцовочная пила Makita LS1018LN
      Торцовочная пила Makita LS1018LN
      Торцовочная пила Makita LS1018LN
      Торцовочная пила Makita LS1018LN
      Торцовочная пила Makita LS1018LN
      Торцовочная пила Makita LS1018LN
      Торцовочная пила Makita LS1018LN

      Торцовочная пила Makita LS1018LN

      • -13 391 ₽
      50 129 ₽
      63 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000014002
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		1430
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      • -13 391 ₽
      50 129 ₽
      63 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Торцовочная пила Makita LS1018LN служит для распиливания заготовок из древесины, пластика, ламината. Наличие лазера обеспечивает более точную и удобную разметку. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель при включении инструмента, чем продлевает его срок службы. Для работы с длинными заготовками предусмотрены специальные опоры (поставляются в комплекте).

        Преимущества

        • Выполнение наклонных распилов
        • Плавный пуск увеличивает ресурс мотора
        • Торцевой поворот 60° вправо и 47° влево
        • Мягкая прорезиненная ручка для надежного хвата
        • Электрический тормоз двигателя повышает безопасность
        • Градуированные шкалы пилы отличаются четкостью и контрастностью
        • Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса
        • В сложенном виде Makita LS1018LN не занимает много места