Торцовочная пила Makita LS1018LN
Арт. О00000014002
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|1430
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Наклон пилы влево, град
|45
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Торцовочная пила Makita LS1018LN служит для распиливания заготовок из древесины, пластика, ламината. Наличие лазера обеспечивает более точную и удобную разметку. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель при включении инструмента, чем продлевает его срок службы. Для работы с длинными заготовками предусмотрены специальные опоры (поставляются в комплекте).
Преимущества
- Выполнение наклонных распилов
- Плавный пуск увеличивает ресурс мотора
- Торцевой поворот 60° вправо и 47° влево
- Мягкая прорезиненная ручка для надежного хвата
- Электрический тормоз двигателя повышает безопасность
- Градуированные шкалы пилы отличаются четкостью и контрастностью
- Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса
- В сложенном виде Makita LS1018LN не занимает много места