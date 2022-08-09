Торцовочная пила Makita LS1018LN служит для распиливания заготовок из древесины, пластика, ламината. Наличие лазера обеспечивает более точную и удобную разметку. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель при включении инструмента, чем продлевает его срок службы. Для работы с длинными заготовками предусмотрены специальные опоры (поставляются в комплекте).

Преимущества