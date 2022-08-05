Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фрезер Makita 3708F
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер Makita 3708F
    Арт. Х12700
    5.0
    1
    Фрезер Makita 3708F
    Фрезер Makita 3708F
    Фрезер Makita 3708F
    Фрезер Makita 3708F
      Фрезер Makita 3708F
      Фрезер Makita 3708F
      Фрезер Makita 3708F
      Фрезер Makita 3708F

      Фрезер Makita 3708F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12700
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фрезер Makita 3708F – небольшой триммер для работы с деревом, который удобен для использования одной рукой и позволит добиваться точных и аккуратных результатов. Особенно хорошо такая модель подойдет для снятия фасок и формирования кромок

        Преимущества

        • Небольшой вес и компактность
        • Узкий и удобный для захвата корпус;
        • Фиксация шпинделя для быстрой смены насадок
        • Регулируемый угол наклона базы для упрощенного снятия фасок
        • Прозрачная опорная база для лучшего контроля
        • Двойная защитная изоляция для дополнительной безопасности
        • Встроенная светодиодная подсветка