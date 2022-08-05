Преимущества

Небольшой вес и компактность

Узкий и удобный для захвата корпус;

Фиксация шпинделя для быстрой смены насадок

Регулируемый угол наклона базы для упрощенного снятия фасок

Прозрачная опорная база для лучшего контроля

Двойная защитная изоляция для дополнительной безопасности

Встроенная светодиодная подсветка

Фрезер Makita 3708F – небольшой триммер для работы с деревом, который удобен для использования одной рукой и позволит добиваться точных и аккуратных результатов. Особенно хорошо такая модель подойдет для снятия фасок и формирования кромок