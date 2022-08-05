Фрезер Makita 3708F
Арт. Х12700
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезер Makita 3708F – небольшой триммер для работы с деревом, который удобен для использования одной рукой и позволит добиваться точных и аккуратных результатов. Особенно хорошо такая модель подойдет для снятия фасок и формирования кромок
Преимущества
- Небольшой вес и компактность
- Узкий и удобный для захвата корпус;
- Фиксация шпинделя для быстрой смены насадок
- Регулируемый угол наклона базы для упрощенного снятия фасок
- Прозрачная опорная база для лучшего контроля
- Двойная защитная изоляция для дополнительной безопасности
- Встроенная светодиодная подсветка