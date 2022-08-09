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Угловая шлифовальная машина Makita 9558HN
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Makita 9558HN
    Арт. УСЦ00000347
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Makita 9558HN
    Угловая шлифовальная машина Makita 9558HN
    Угловая шлифовальная машина Makita 9558HN
      Угловая шлифовальная машина Makita 9558HN
      Угловая шлифовальная машина Makita 9558HN
      Угловая шлифовальная машина Makita 9558HN

      Угловая шлифовальная машина Makita 9558HN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. УСЦ00000347
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita 9558 HN применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню. Инструмент прост в управлении и обслуживании. Оснащен двигателем мощностью 840 Вт, обеспечивающим надежную длительную работу инструмента.

        Преимущества

        • Защита двигателя и подшипников от пыли и строительного мусора
        • Защита от перегрева
        • Шлифмашина укомплектована кожухом - для защиты оператора от искр и пыли
        • Малый диаметр корпуса делает работу более удобной
        • Двойная защитная изоляция