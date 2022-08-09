Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)
Арт. О00000033724
Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)
Арт. О00000033724
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN - применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню. Инструмент прост в управлении и обслуживании. Оснащен двигателем мощностью 840 Вт, обеспечивающим надежную длительную работу инструмента. Двухпозиционная боковая рукоять и обрезиненная поверхность основной части корпуса делают инструмент максимально удобным для оператора.
Преимущества
- Защита двигателя и подшипников от пыли и строительного мусора
- Шлифмашина укомплектована кожухом - для защиты оператора от искр и пыли
- Малый диаметр корпуса делает работу более удобной
- Двойная защитная изоляция