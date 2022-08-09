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Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)
    Арт. О00000033724
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)
    Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)
    Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)
    Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)
    Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)
    Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)
    Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)
      Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)
      Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)
      Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)
      Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)
      Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)
      Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)
      Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)

      Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033724
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN - применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню. Инструмент прост в управлении и обслуживании. Оснащен двигателем мощностью 840 Вт, обеспечивающим надежную длительную работу инструмента. Двухпозиционная боковая рукоять и обрезиненная поверхность основной части корпуса делают инструмент максимально удобным для оператора. 

        Преимущества

        • Защита двигателя и подшипников от пыли и строительного мусора
        • Шлифмашина укомплектована кожухом - для защиты оператора от искр и пыли
        • Малый диаметр корпуса делает работу более удобной
        • Двойная защитная изоляция