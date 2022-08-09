Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN + набор кругов Маkita d-25373 (9558HNX7)

Преимущества

Защита двигателя и подшипников от пыли и строительного мусора

Шлифмашина укомплектована кожухом - для защиты оператора от искр и пыли

Малый диаметр корпуса делает работу более удобной

Двойная защитная изоляция

Угловая шлифовальная машина Makita 9558 HN - применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню. Инструмент прост в управлении и обслуживании. Оснащен двигателем мощностью 840 Вт, обеспечивающим надежную длительную работу инструмента. Двухпозиционная боковая рукоять и обрезиненная поверхность основной части корпуса делают инструмент максимально удобным для оператора.