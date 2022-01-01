Набор насадок Makita B-30617

Описание:

Комплектация:

В-21347 размером 65х40 мм: применяется для резки древесины и гвоздей;

В-21325 диаметром 85 мм: применяется для резки древесины и металлических изделий;

В-21381 размером 32х40 мм: применяется для резки изделий из твердых пород дерева;

В-21456 размером 52х45 мм: для удаления остатков клея, снятия краски, удаления герметика из швов.

Набор Makita B-30617 применяется совместно с многофункциональным инструментом и состоит из 4 насадок различного назначения.