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Набор насадок Makita B-30617
Найти аналог
Насадки для МФИ
    Набор насадок Makita B-30617
    Арт. Х130883227
    Набор насадок Makita B-30617

      Набор насадок Makita B-30617

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130883227

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Количество предметов, шт
      		4
      Тип соединения
      		OIS
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор Makita B-30617 применяется совместно с многофункциональным инструментом и состоит из 4 насадок различного назначения.

        Комплектация:

        • В-21347 размером 65х40 мм: применяется для резки древесины и гвоздей;
        • В-21325 диаметром 85 мм: применяется для резки древесины и металлических изделий;
        • В-21381 размером 32х40 мм: применяется для резки изделий из твердых пород дерева;
        • В-21456 размером 52х45 мм: для удаления остатков клея, снятия краски, удаления герметика из швов.