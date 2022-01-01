Набор насадок Makita B-30617
Арт. Х130883227
Характеристики
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Производитель
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Тип комплектующего
|насадка для МФИ
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Количество предметов, шт
|4
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Тип соединения
|OIS
Описание:Набор Makita B-30617 применяется совместно с многофункциональным инструментом и состоит из 4 насадок различного назначения.
Комплектация:
- В-21347 размером 65х40 мм: применяется для резки древесины и гвоздей;
- В-21325 диаметром 85 мм: применяется для резки древесины и металлических изделий;
- В-21381 размером 32х40 мм: применяется для резки изделий из твердых пород дерева;
- В-21456 размером 52х45 мм: для удаления остатков клея, снятия краски, удаления герметика из швов.