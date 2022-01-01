Бензиновая воздуходувка Makita BHX2501
Арт. X1193598
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Цвет
|черный
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Прорезиненная рукоятка
|Нет
- Бензиновая воздуходувка Makita BHX2501 - это эффективный инструмент бытового класса, предназначенный для уборки от листьев и мелкого мусора садовых участков, детских площадок и небольших парков. Модель оснащена четырехтактным экономичным двигателем с низким выбросом токсичных веществ. Топливный бак большого объема рассчитан на продолжительную работу. Предусмотрена возможность использования вытяжного устройства для работы в режиме пылесоса.
Преимущества
- Быстрый доступ к свечам зажигания
- Экономичный расход топлива
- Бак для масла: 0.08 л
- Низкий уровень выброса вредных веществ
- Электронная система зажигания
- Надежный четырехтактный бензиновый двигатель
- Мусоросборник 195283-6 (опция)