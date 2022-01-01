Преимущества

Быстрый доступ к свечам зажигания

Экономичный расход топлива

Бак для масла: 0.08 л

Низкий уровень выброса вредных веществ

Электронная система зажигания

Надежный четырехтактный бензиновый двигатель

Мусоросборник 195283-6 (опция)

Бензиновая воздуходувка Makita BHX2501 - это эффективный инструмент бытового класса, предназначенный для уборки от листьев и мелкого мусора садовых участков, детских площадок и небольших парков. Модель оснащена четырехтактным экономичным двигателем с низким выбросом токсичных веществ. Топливный бак большого объема рассчитан на продолжительную работу. Предусмотрена возможность использования вытяжного устройства для работы в режиме пылесоса.