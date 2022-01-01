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Бензиновая воздуходувка Makita BHX2501
25 013 ₽
29 390 ₽
Воздуходувки
    Бензиновая воздуходувка Makita BHX2501
    Арт. X1193598
    Бензиновая воздуходувка Makita BHX2501
    Бензиновая воздуходувка Makita BHX2501
    Бензиновая воздуходувка Makita BHX2501
      Бензиновая воздуходувка Makita BHX2501
      Бензиновая воздуходувка Makita BHX2501
      Бензиновая воздуходувка Makita BHX2501

      Бензиновая воздуходувка Makita BHX2501

      • -4 377 ₽
      25 013 ₽
      29 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1193598

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Цвет
      		черный
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      • -4 377 ₽
      25 013 ₽
      29 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая воздуходувка Makita BHX2501 - это эффективный инструмент бытового класса, предназначенный для уборки от листьев и мелкого мусора садовых участков, детских площадок и небольших парков. Модель оснащена четырехтактным экономичным двигателем с низким выбросом токсичных веществ. Топливный бак большого объема рассчитан на продолжительную работу. Предусмотрена возможность использования вытяжного устройства для работы в режиме пылесоса.

        Преимущества

        • Быстрый доступ к свечам зажигания
        • Экономичный расход топлива
        • Бак для масла: 0.08 л
        • Низкий уровень выброса вредных веществ
        • Электронная система зажигания
        • Надежный четырехтактный бензиновый двигатель
        • Мусоросборник 195283-6 (опция)