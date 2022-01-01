Сверло спиральное по дереву Makita D-07375, 14x250 мм, 1 штука

Сверло Makita D-07375 применяется в дрелях для работы по дереву. Данная оснастка с одной спиралью оснащена самоврезающимся наконечником и боковыми резцами. Подходит для сверления как сырой, так и сухой древесины. Благодаря гладкой резьбе стружка с легкость выходит, не затрудняя работу. Хвостовик в патроне надежно закреплен и не проскальзывает, так как стержень сверла шестигранный 1/4 дюйма.

