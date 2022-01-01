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Сверло спиральное по дереву Makita D-07375, 14x250 мм, 1 штука
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Сверла по дереву
    Сверло спиральное по дереву Makita D-07375, 14x250 мм, 1 штука
    Арт. 9013634238

      Сверло спиральное по дереву Makita D-07375, 14x250 мм, 1 штука

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013634238

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		спиральное
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло Makita D-07375 применяется в дрелях для работы по дереву. Данная оснастка с одной спиралью оснащена самоврезающимся наконечником и боковыми резцами. Подходит для сверления как сырой, так и сухой древесины. Благодаря гладкой резьбе стружка с легкость выходит, не затрудняя работу. Хвостовик в патроне надежно закреплен и не проскальзывает, так как стержень сверла шестигранный 1/4 дюйма.