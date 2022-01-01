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Бур Makita D-16302 (SDS-Plus, 24х460/400 мм)
Найти аналог
Буры SDS-Plus
    Бур Makita D-16302 (SDS-Plus, 24х460/400 мм)
    Арт. 9016589393
    Бур Makita D-16302 (SDS-Plus, 24х460/400 мм)

      Бур Makita D-16302 (SDS-Plus, 24х460/400 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589393

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      По армированному бетону
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Бур Makita D-16302 применяется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS-Plus для сверления в бетоне, кирпичной и каменной кладке.

        Преимущества и особенности:

        • Благодаря четырем твердосплавным равномерно функционирующим режущим кромкам данный бур легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность и не застревает даже при попадании в арматуру;
        • Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте;
        • При поломке бура его необходимо заменить, чтобы не перегрузить оборудование.

        Комплектация:

        • Бур Makita D-16302 – 1 шт.