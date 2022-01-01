Бур Makita D-16302 (SDS-Plus, 24х460/400 мм)

Описание товара:

Бур Makita D-16302 применяется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS-Plus для сверления в бетоне, кирпичной и каменной кладке.

Преимущества и особенности:

Благодаря четырем твердосплавным равномерно функционирующим режущим кромкам данный бур легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность и не застревает даже при попадании в арматуру;

Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте;

При поломке бура его необходимо заменить, чтобы не перегрузить оборудование.

Комплектация: