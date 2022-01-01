Бур Makita D-16302 (SDS-Plus, 24х460/400 мм)
Арт. 9016589393
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон
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Упаковка
|упаковка с подвесом
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По армированному бетону
|Нет
Описание товара:
Бур Makita D-16302 применяется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS-Plus для сверления в бетоне, кирпичной и каменной кладке.
Преимущества и особенности:
- Благодаря четырем твердосплавным равномерно функционирующим режущим кромкам данный бур легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность и не застревает даже при попадании в арматуру;
- Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте;
- При поломке бура его необходимо заменить, чтобы не перегрузить оборудование.
Комплектация:
- Бур Makita D-16302 – 1 шт.