Makita D-27713 Круг лепестковый ф125х22мм,К120

Диск шлифовальный Makita(Макита) D-27713 для обработки ровных поверхностей из нержавейки и низкоуглеродистой стали, углов и фланцев. Абразивный материал состоит из электрокорунда с цирконием.Гибкие лепестки позволяют зачищать криволинейные фасонные и сферические поверхности. Основание диска из стекловолокна.Технические характеристики:ФормапрямойТипдиск шлифовальныйДиаметр, мм125Посадочный диаметр22.2Зернистость120