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Makita D-27713 Круг лепестковый ф125х22мм,К120
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Круги лепестковые
    Makita D-27713 Круг лепестковый ф125х22мм,К120
    Арт. X13171306117
    Makita D-27713 Круг лепестковый ф125х22мм,К120

      Makita D-27713 Круг лепестковый ф125х22мм,К120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171306117

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск шлифовальный Makita(Макита) D-27713 для обработки ровных поверхностей из нержавейки и низкоуглеродистой стали, углов и фланцев. Абразивный материал состоит из электрокорунда с цирконием.Гибкие лепестки позволяют зачищать криволинейные фасонные и сферические поверхности. Основание диска из стекловолокна.Технические характеристики:ФормапрямойТипдиск шлифовальныйДиаметр, мм125Посадочный диаметр22.2Зернистость120