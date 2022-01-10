Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
Арт. X1048041302435
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|80
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE имеет статор с четырьмя магнитами, что обеспечивает высокую мощность мотора. 16 положений крутящего момента и режим сверления позволяют подстроиться под конкретный тип работы. Конструкцией предусмотрены: реверс, подсветка, тормоз двигателя и электронная регулировка оборотов, - всё то, что необходимо для комфортной работы пользователя.
Преимущества
- Три скоростных режима
- 16 ступеней крутящего момента
- Тормоз двигателя
- Ударопрочный корпус
- Две лампы подсветки рабочей зоны
- Быстрозажимной патрон
- Корпус редуктора выполнен из ударопрочного алюминиевого сплава отлитого под давлением
- Благодаря рукоятке с резиновыми накладками, инструмент удобно лежит в руке