Преимущества

Три скоростных режима

16 ступеней крутящего момента

Тормоз двигателя

Ударопрочный корпус

Две лампы подсветки рабочей зоны

Быстрозажимной патрон

Корпус редуктора выполнен из ударопрочного алюминиевого сплава отлитого под давлением



Благодаря рукоятке с резиновыми накладками, инструмент удобно лежит в руке

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE имеет статор с четырьмя магнитами, что обеспечивает высокую мощность мотора. 16 положений крутящего момента и режим сверления позволяют подстроиться под конкретный тип работы. Конструкцией предусмотрены: реверс, подсветка, тормоз двигателя и электронная регулировка оборотов, - всё то, что необходимо для комфортной работы пользователя.