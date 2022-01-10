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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
5.0
2
28 799 ₽
36 390 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
    Арт. X1048041302435
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE

      • -7 591 ₽
      28 799 ₽
      36 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041302435
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		80
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -7 591 ₽
      28 799 ₽
      36 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF451RFE имеет статор с четырьмя магнитами, что обеспечивает высокую мощность мотора. 16 положений крутящего момента и режим сверления позволяют подстроиться под конкретный тип работы. Конструкцией предусмотрены: реверс, подсветка, тормоз двигателя и электронная регулировка оборотов, - всё то, что необходимо для комфортной работы пользователя.

        Преимущества

        • Три скоростных режима
        • 16 ступеней крутящего момента
        • Тормоз двигателя
        • Ударопрочный корпус
        • Две лампы подсветки рабочей зоны
        • Быстрозажимной патрон
        • Корпус редуктора выполнен из ударопрочного алюминиевого сплава отлитого под давлением
        • Благодаря рукоятке с резиновыми накладками, инструмент удобно лежит в руке