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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE
5.0
2
24 990 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE
    Арт. О00000008098
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE

      24 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008098
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      24 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Аккумуляторный шуруповерт Makita DDF083RFE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. Электронная регулировка оборотов помогает подстроиться под конкретный тип материала. Реверс позволяет быстро менять направление вращения шпинделя.

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы
        • Наличие реверса
        • Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы
        • Металлический зажим - для крепления Makita DDF083RFE на ремень