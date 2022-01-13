Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE

Аккумуляторный шуруповерт Makita DDF083RFE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. Электронная регулировка оборотов помогает подстроиться под конкретный тип материала. Реверс позволяет быстро менять направление вращения шпинделя.

Преимущества