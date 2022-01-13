Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF083RFE
Арт. О00000008098
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
Аккумуляторный шуруповерт Makita DDF083RFE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. Электронная регулировка оборотов помогает подстроиться под конкретный тип материала. Реверс позволяет быстро менять направление вращения шпинделя.
Преимущества
- Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы
- Наличие реверса
- Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы
- Металлический зажим - для крепления Makita DDF083RFE на ремень