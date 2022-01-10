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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME
    Арт. О00000008092
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008092
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		62
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME представляет собой мобильный инструмент для работы на любом обесточенном участке - на даче, чердаке, ремонтной площадке. Быстрозажимной патрон способствует быстрой и удобной замене расходного инструмента. Светодиодная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Наличие реверса
        • Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Тормоз двигателя
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • 21 ступени крутящего момента и позиция сверления - для различных работ
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DDF482RME