Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME представляет собой мобильный инструмент для работы на любом обесточенном участке - на даче, чердаке, ремонтной площадке. Быстрозажимной патрон способствует быстрой и удобной замене расходного инструмента. Светодиодная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении.

Преимущества