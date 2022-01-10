Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME
Арт. О00000008092
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|62
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME представляет собой мобильный инструмент для работы на любом обесточенном участке - на даче, чердаке, ремонтной площадке. Быстрозажимной патрон способствует быстрой и удобной замене расходного инструмента. Светодиодная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Наличие реверса
- Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Тормоз двигателя
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- 21 ступени крутящего момента и позиция сверления - для различных работ
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DDF482RME