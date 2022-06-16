Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 21 режима крутящего момента. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.

Преимущества