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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
    Арт. О00000007709
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007709
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		62
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 21 режима крутящего момента. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями - для прочности и износостойкости инструмента
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Удобная рукоятка - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
        • Металлическая скоба - для ношения Makita DDF482SYE на ремне
        • Технология защиты XPT - устойчивость к пыли, мусору и жидкостям
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • 2 аккумулятора - для работы без простоев
        • Кейс удобен для хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей