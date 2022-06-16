Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE
Арт. О00000007709
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|62
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482SYE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 21 режима крутящего момента. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями - для прочности и износостойкости инструмента
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
- Удобная рукоятка - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
- Металлическая скоба - для ношения Makita DDF482SYE на ремне
- Технология защиты XPT - устойчивость к пыли, мусору и жидкостям
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- 2 аккумулятора - для работы без простоев
- Кейс удобен для хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей