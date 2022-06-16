Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF483SYE
Арт. О00000008095
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт Makita DDF483SYE предназначена для сверления отверстий. Данная модель оснащена бесщеточным двигателем, что обеспечивает длительный срок службы и максимальную эффективность. Для повышения функциональности предусмотрены: подсветка рабочей области, реверс, регулировка оборотов и крутящего момента.
Преимущества
- Питание от аккумулятора для автономной работы Makita DDF483SYE
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Двухкомпонентная рукоятка для надежного хвата
- Быстрозажимной патрон для быстрой смены оснастки
- Пластиковый кейс для удобства транспортировки
- Два аккумулятора в комплекте для беспрерывной работы