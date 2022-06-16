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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF483SYE
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF483SYE
    Арт. О00000008095
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF483SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF483SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF483SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF483SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF483SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF483SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF483SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF483SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF483SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF483SYE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF483SYE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008095
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт Makita DDF483SYE предназначена для сверления отверстий. Данная модель оснащена бесщеточным двигателем, что обеспечивает длительный срок службы и максимальную эффективность. Для повышения функциональности предусмотрены: подсветка рабочей области, реверс, регулировка оборотов и крутящего момента.

        Преимущества

        • Питание от аккумулятора для автономной работы Makita DDF483SYE
        • Мощный двигатель для высокой производительности
        • Двухкомпонентная рукоятка для надежного хвата
        • Быстрозажимной патрон для быстрой смены оснастки
        • Пластиковый кейс для удобства транспортировки
        • Два аккумулятора в комплекте для беспрерывной работы