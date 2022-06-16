Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF483SYE

Преимущества

Питание от аккумулятора для автономной работы Makita DDF483SYE

Мощный двигатель для высокой производительности

Двухкомпонентная рукоятка для надежного хвата

Быстрозажимной патрон для быстрой смены оснастки

Пластиковый кейс для удобства транспортировки

Два аккумулятора в комплекте для беспрерывной работы

Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт Makita DDF483SYE предназначена для сверления отверстий. Данная модель оснащена бесщеточным двигателем, что обеспечивает длительный срок службы и максимальную эффективность. Для повышения функциональности предусмотрены: подсветка рабочей области, реверс, регулировка оборотов и крутящего момента.