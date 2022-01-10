Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. Предусмотрена встроенная подсветка, которая обеспечивает качественную и безопасную работу в местах с недостаточным общим освещением.

Преимущества