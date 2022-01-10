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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
    Арт. Ю00000025204
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000025204
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		54
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RAE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. Предусмотрена встроенная подсветка, которая обеспечивает качественную и безопасную работу в местах с недостаточным общим освещением.

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
        • Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями - для прочности и износостойкости инструмента
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Удобная рукоятка - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
        • Металлическая скоба - для ношения Makita DDF484RAE на ремне
        • Технология защиты XPT - устойчивость к пыли, мусору и жидкостям
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • 2 аккумулятора - для работы без простоев
        • Кейс удобен для хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей